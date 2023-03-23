Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
07:07, 23 марта 2023Россия

В России сообщили об уничтожении пяти беспилотников, миномета и гаубицы ВСУ

Группировка «Восток» сообщила об уничтожении пяти беспилотников, миномета и гаубицы ВСУ
СюжетМинобороны:

Фото: MOD Russia / Globallookpress.com

Российские военные из группировки «Восток» уничтожили пять беспилотников, 120-миллимитровый миномет и гаубицу американского производства, которые использовали Вооруженные силы Украины. Об этом сообщил глава пресс-центра группировки Александр Гордеев, передает РИА Новости.

Он указал, что на южнодонецком направлении российские зенитчики сбили дрон «Валькирия» из ракетного комплекса «Оса-АКМ», на запорожском барражирующим боеприпасом «Ланцет» в районе Новоивановки была поражена гаубица, сделанная в США.

Расчет ракетного комплекса «Тор» и оператор переносного комплекса «Верба» сбили два беспилотника ВСУ «Лелека», а также из стрелкового оружия уничтожили два квадрокоптера.

Авдеев также рассказал, что вблизи населенного пункта Щербаки при помощи БПЛА российские военные обнаружили 120-миллиметровый миномет и поразили его огнем гаубицы «Гиацинт-Б».

Ранее сообщалось, что Россия начала «переориентацию направления ударов» и теперь нацелена на склады горюче-смазочных материалов на Украине. Об изменении тактики заявил заместитель начальника Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Вадим Скибицкий.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Медведев назвал Украину частью России
Круглосуточно желающей секса без душевной близости женщине дали совет
Медведев высказался о плане КНР по урегулированию ситуации на Украине
Учительница обменялась с подростком обнаженными фото и оказалась в тюрьме
В России сообщили об уничтожении пяти беспилотников, миномета и гаубицы ВСУ
В США предрекли России преимущество на поле боя
В России заявили о непонимании Украиной механизма потолка цен на нефть
Стало известно о серьезном конфликте Германии и Франции
Офицер рассказал о западных гранатах на позициях ВСУ под Авдеевкой
В Китае заявили о потере мирового влияния США
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.