В России сообщили об уничтожении пяти беспилотников, миномета и гаубицы ВСУ

Группировка «Восток» сообщила об уничтожении пяти беспилотников, миномета и гаубицы ВСУ

Российские военные из группировки «Восток» уничтожили пять беспилотников, 120-миллимитровый миномет и гаубицу американского производства, которые использовали Вооруженные силы Украины. Об этом сообщил глава пресс-центра группировки Александр Гордеев, передает РИА Новости.

Он указал, что на южнодонецком направлении российские зенитчики сбили дрон «Валькирия» из ракетного комплекса «Оса-АКМ», на запорожском барражирующим боеприпасом «Ланцет» в районе Новоивановки была поражена гаубица, сделанная в США.

Расчет ракетного комплекса «Тор» и оператор переносного комплекса «Верба» сбили два беспилотника ВСУ «Лелека», а также из стрелкового оружия уничтожили два квадрокоптера.

Авдеев также рассказал, что вблизи населенного пункта Щербаки при помощи БПЛА российские военные обнаружили 120-миллиметровый миномет и поразили его огнем гаубицы «Гиацинт-Б».

Ранее сообщалось, что Россия начала «переориентацию направления ударов» и теперь нацелена на склады горюче-смазочных материалов на Украине. Об изменении тактики заявил заместитель начальника Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Вадим Скибицкий.

