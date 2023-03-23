Минобороны заявило об уничтожении 70 бойцов ВСУ на одном направлении

Минобороны России заявило об уничтожении до 70 бойцов ВСУ на купянском направлении

Российские военнослужащие на купянском направлении поразили подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ), уничтожив до 70 бойцов. Об этом в четверг, 23 марта, журналистам заявили в Министерстве обороны.

В оборонном ведомстве уточнили, что удары по позициям противника были нанесены в районах населенных пунктов Артемовка Луганской народной республики, а также Двуречная и Берестовое Харьковской области. Кроме того, была уничтожена боевая машина пехоты, два пикапа, боевая машина РСЗО «Град» и артиллерийская система М777 американского производства.

Еще на одном направлении — краснолиманском — за сутки было уничтожено свыше 80 украинских военнослужащих.

Днем ранее, 22 марта, Минобороны отчиталось об уничтожении 50 бойцов ВСУ на купянском направлении.

Спецоперация России на Украине началась 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин в обращении к согражданам заявил, что такие действия стали ответом на просьбы о помощи республик Донбасса.