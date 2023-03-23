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15:28, 23 марта 2023Россия

Минобороны заявило об уничтожении 70 бойцов ВСУ на одном направлении

Минобороны России заявило об уничтожении до 70 бойцов ВСУ на купянском направлении

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / РИА Новости

Российские военнослужащие на купянском направлении поразили подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ), уничтожив до 70 бойцов. Об этом в четверг, 23 марта, журналистам заявили в Министерстве обороны.

В оборонном ведомстве уточнили, что удары по позициям противника были нанесены в районах населенных пунктов Артемовка Луганской народной республики, а также Двуречная и Берестовое Харьковской области. Кроме того, была уничтожена боевая машина пехоты, два пикапа, боевая машина РСЗО «Град» и артиллерийская система М777 американского производства.

Еще на одном направлении — краснолиманском — за сутки было уничтожено свыше 80 украинских военнослужащих.

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Днем ранее, 22 марта, Минобороны отчиталось об уничтожении 50 бойцов ВСУ на купянском направлении.

Спецоперация России на Украине началась 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин в обращении к согражданам заявил, что такие действия стали ответом на просьбы о помощи республик Донбасса.

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Евгения Куликова
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