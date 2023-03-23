На границе с Польшей задержали украинца с коноплей «для согревания почек»

Сотрудники ГПСУ задержали на границе с Польшей мужчину с коноплей «для согревания почек»

На границе с Польшей сотрудники Госпогранслужбы Украины (ГПСУ) задержали мужчину, который пытался провести «лечебный каннабис для согревания почек». Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

Отмечается, что при проверке выезжающего в Польшу автобуса на пассажира среагировала служебная собака. При досмотре пограничники обнаружили под верхней одеждой мужчины два полиэтиленовых пакета с содержимым, похожим на коноплю.

Сам он объяснил правоохранителям, что приобрел каннабис «на базаре у бабушек» и использует его в лечебных целях в качестве компресса.

Ранее сообщалось, что в Хакасии полиция задержала 43-летнего мужчину, который хранил дома более полутора килограммов марихуаны, выложенных в форме пятиконечной звезды. Как пояснил задержанный, сделал он это ради эстетического удовольствия и в целях личного потребления.