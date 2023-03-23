Протесты во Франции поставили под угрозу визит Карла III

Приезд Карла III оказался под угрозой срыва из-за протестов во Франции

Визит короля Карла III и Камиллы во Францию оказался под угрозой срыва из-за продолжающихся в стране протестов. Как сообщает Daily Mail, демонстранты угрожают саботировать приезд британского монарха.

Карл III и Камилла должны были приехать в Париж в воскресенье, 26 марта, 2023 года и пробыть во Франции до среды. В ходе поездки король с королевой-консортом планировали также посетить Версаль и Бордо. Однако в связи с недавно принятым в обход парламентского голосования законопроектом о повышении пенсионного возраста в стране уже неделю бушуют протесты и забастовки. Выступления разгневанных французов могут поставить власти в неудобное положение накануне приезда важных гостей.

Президент страны Эмманюэль Макрон уже подвергся серии нападков в связи с планированием встречи с Карлом III. Оппозиционные политики и представители профсоюзов считают, что визит британского короля в республику в нынешней ситуации недопустим. Особенно потому, что из-за антидемократического закона самого Макрона теперь называют «республиканским монархом». Они открыто заявили, что намерены сорвать приезд Карла III.

В частности протестанты известили власти Франции, что водители откажутся садиться за руль трамвая, на котором планировалось довезти Карла III и Камиллу от вокзала Сен-Жан до центра Бордо, и пригрозили сделать все, чтобы испортить гостям банкет в Версале и другие мероприятия.

Очень маловероятно, что король сможет сесть на трамвай. Это общественный консенсус. Ни один водитель не захочет сесть за руль этого трамвая, рядом не будет ни контролеров, ни менеджеров. Трамвай с обеих сторон заблокируют автомобили. Вся логистика будет под ударом. И не забудьте о риске стрельбы. Ситуация будет слишком опасной Паскаль Мескени член Французской конфедерации христианских рабочих

Банкет в Версале, который был резиденцией королей до Великой французской революции 1789 года, вызвал особенное возмущение общественности. Некоторые радикалы даже начали угрожать политикам гильотиной.

В Великобритании поездку монархов считают знаковой, поскольку это первый зарубежный визит после восхождения Карла III на престол. Пока нет сообщений о том, что поездка может быть отменена, однако Букингемский дворец внимательно следит за ситуацией во Франции. Вполне возможно, что план мероприятий и логистика будут изменены в преддверии путешествия.

Ранее сообщалось, что Карл III пригласил на коронацию принца Гарри и Меган Маркл. Представители герцога и герцогини Сассекских отметили, что приглашение на коронацию пришло паре по электронной почте.