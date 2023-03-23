Пригожин оценил численность подготовленного ВСУ резерва

Основатель ЧВК «Вагнер» Пригожин: ВСУ подготовили около 200 тысяч человек резерва

Вооруженные силы Украины (ВСУ) подготовили около 200 тысяч человек резерва. Об этом основатель частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгений Пригожин заявил в интервью, опубликованном в Telegram-канале его пресс-службы.

По его словам, ВСУ также получили большое количество различной военной техники НАТО. «Различные бронированные машины, танки "Леопарды", про которые все разговаривают и обсуждают», — уточнил он.

Ранее Пригожин сообщал, что украинская армия сосредоточила группировку из более чем 80 тысяч человек вокруг Артемовска (украинское название — Бахмут). Он уточнил, что в настоящее время военнослужащие ВСУ находятся в Северске, Славянске, Краматорске, Дружковке, Константиновке и Часовом Яре.