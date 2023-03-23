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16:12, 23 марта 2023Бывший СССР

Пригожин рассказал о многотысячной группировке ВСУ вокруг Артемовска

Пригожин заявил, что ВСУ сосредоточили группировку в 80 тысяч бойцов вокруг Артемовска

Фото: Violeta Santos Moura / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) сосредоточили группировку из более чем 80 тысяч бойцов вокруг Артемовска (украинское название — Бахмут). Об этом рассказал основатель частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгений Пригожин, сообщает в Telegram его пресс-служба.

По его словам, в настоящее время украинские военные находятся в Северске, Славянске, Краматорске, Дружковке, Константиновке и Часов Яре.

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Алевтина Запольская
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