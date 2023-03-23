Пригожин рассказал о многотысячной группировке ВСУ вокруг Артемовска

Пригожин заявил, что ВСУ сосредоточили группировку в 80 тысяч бойцов вокруг Артемовска

Вооруженные силы Украины (ВСУ) сосредоточили группировку из более чем 80 тысяч бойцов вокруг Артемовска (украинское название — Бахмут). Об этом рассказал основатель частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгений Пригожин, сообщает в Telegram его пресс-служба.

По его словам, в настоящее время украинские военные находятся в Северске, Славянске, Краматорске, Дружковке, Константиновке и Часов Яре.