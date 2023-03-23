Стало известно о мощном штурме ЧВК «Вагнер» в Артемовске

«Русская Весна» сообщила, что ЧВК Вагнер ведет мощный штурм в Артемовске

Бойцы частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» ведут мощный штурм в Артемовске (украинское название — Бахмут). Об этом стало известно «Русской Весне».

Как пишет издание со ссылкой на сообщения украинских военнослужащих, «такого ада никогда не видели», на город наступает значительное количество российских военных.

Отмечается, что под огнем Вооруженных сил России находятся украинские позиции в районе населенных пунктов Васюковка, Орехово-Васильевка, Григоровка, Ивановское, Константиновка, Майорск, Железное (Артемово) и Нью-Йорк.

Ранее боец ЧВК «Вагнер» рассказал, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытаются остановить наступление российских военнослужащих на Артемовск немецкими противотанковыми минами PARM 2 (DM-22).