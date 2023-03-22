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16:03, 22 марта 2023Бывший СССР

Боец ЧВК «Вагнер» рассказал о попытках ВСУ остановить наступление на Артемовск

Боец ЧВК «Вагнер»: ВСУ пытаются остановить наступление РФ на Артемовск немецкими минами

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытаются остановить наступление российских военнослужащих на Артемовск (украинское название — Бахмут) немецкими противотанковыми минами PARM 2 (DM-22). Об этом рассказал боец частной военной компании (ЧВК) «Вагнер», передает РИА Новости.

«Противотанковая мина на лазерном прерывании, с автономным блоком питания, произведенная в Германии, устанавливается вдоль лесополос, с целью поразить бронетанковую и простую бронетехнику», — заявил он.

Военный уточнил, что мина срабатывает, когда прерывается лазер. По его словам, это вооружение встречается на артемовском направлении довольно часто. Однако, достаточно легко вывести из строя указанные мины, добавил боец. Он отметил, что российские силы будут уничтожать PARM 2.

Ранее советник врио главы Донецкой народной республики (ДНР) Дениса Пушилина Ян Гагин сообщил, что военные России практически блокировали Артемовск. Он отметил, что все подъездные пути и транспортные артерии, ведущие в город, взяла под контроль российская артиллерия. Кроме того, как утверждает Гагин, ВСУ не смогут контратаковать в ДНР из-за численности украинской армии в регионе.

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Кристина Есикова
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