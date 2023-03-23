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10:59, 23 марта 2023Бывший СССР

Глава сухопутных войск ВСУ анонсировал наступление Украины на Артемовск

Глава сухопутных войск ВСУ Сырский заявил о скором наступлении Украины на Артемовск

Фото: Vol Nyk / Wikimedia

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в скором времени перейдут в контрнаступление на Артемовск (дореволюционное название, принятое на Украине, — Бахмут), заявил командующий украинскими сухопутными войсками генерал Александр Сырский. Его слова передает Telegram-канал «Политика страны».

По заявлению Сырского, ВСУ планируют воспользоваться якобы усталостью ЧВК «Вагнер». «Совсем скоро мы воспользуемся этой возможностью, как в свое время делали это под Киевом, Харьковом, Балаклеей и Купянском», — сказал глава сухопутных войск ВСУ.

Министерство обороны России в 2022 году объяснило отход российских частей с этих направлений необходимой перегруппировкой для завершения операции по освобождению Донбасса.

Ранее глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что ВСУ создают группировки в городах вокруг Артемовска. Их целью должен стать деблокирующий удар по российским подразделениям, наступающим на город.

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Алевтина Запольская
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