Глава сухопутных войск ВСУ Сырский заявил о скором наступлении Украины на Артемовск

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в скором времени перейдут в контрнаступление на Артемовск (дореволюционное название, принятое на Украине, — Бахмут), заявил командующий украинскими сухопутными войсками генерал Александр Сырский. Его слова передает Telegram-канал «Политика страны».

По заявлению Сырского, ВСУ планируют воспользоваться якобы усталостью ЧВК «Вагнер». «Совсем скоро мы воспользуемся этой возможностью, как в свое время делали это под Киевом, Харьковом, Балаклеей и Купянском», — сказал глава сухопутных войск ВСУ.

Министерство обороны России в 2022 году объяснило отход российских частей с этих направлений необходимой перегруппировкой для завершения операции по освобождению Донбасса.

Ранее глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что ВСУ создают группировки в городах вокруг Артемовска. Их целью должен стать деблокирующий удар по российским подразделениям, наступающим на город.