Дочь спасла укушенную смертельно ядовитой змеей мать с помощью трюка из кино

Daiji World: студентка в Индии спасла жизнь укушенной коброй матери, высосав яд

Студентка колледжа в индийском городе Кейиер, штат Карнатака, спасла жизнь матери, высосав яд после укуса кобры. Как сообщает Daiji World, она видела такой трюк в кино и решила его повторить.

Ее мать, Мамата Рай, отправилась на ферму родственницы, чтобы включить насос. Возвращаясь, женщина случайно наступила на кобру, и потревоженная смертельно ядовитая змея укусила ее.

Индианка быстро завязала узел сухой травы над укусом, чтобы предотвратить распространение яда по телу. Дочь женщины Шрамья, увидев произошедшее, помогла матери и быстро высосала из раны яд.

Пострадавшую госпитализировали, и она выжила. Женщине удалось избежать побочных эффектов от укуса кобры благодаря своевременной реакции дочери.

Шрамья, которая учится в частном колледже и является рейнджером скаутов, рассказала, что ранее слышала об этой методике первой помощи и видела подобные действия в одном из фильмов. Врачи сказали, что решение девушки было лучшим вариантом.

Ранее сообщалось, что житель провинции Пхитсанулок, Таиланд, провел ночь в палатке с коброй и заметил пресмыкающееся только утром. Пока таец снимал палатку, змея уползла.

