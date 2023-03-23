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03:44, 23 марта 2023Россия

Российский военный назвал главную сложность для ВСУ в битве за Крым

Капитан первого ранга запаса Дандыкин: битва за Крым станет самоубийством для ВСУ

Фото: Kay Nietfeld / Globallookpress.com

Ветеран боевых действий, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин в разговоре с Ura.ru назвал главную сложность для военных Вооруженных сил Украины (ВСУ) в том случае, если они начнут битву за Крым. В этом случае он предрек украинским солдатам серьезные потери.

«У них идея фикс — это наступление на Крым, на Севастополь. Это то, к чему их подталкивают. Мое мнение — это будет для них самоубийственная тема», — заявил ветеран.

Он пояснил, что украинским военным придется вести бои в степи, где нет возможности укрыться. Помимо этого, как подчеркнул Дандыкин, у российских солдат в этой области имеется серьезная линия обороны. Он также отметил, что путь к Крыму через направление Сватово-Кременная, на котором украинские войска несут очень большие потери.

Ранее Telegram-канал «Русская Весна» сообщил, что бойцы частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» ведут мощный штурм в Артемовске (украинское название — Бахмут). Украинские военнослужащие отмечают, что они «такого ада никогда не видели».

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Марина Совина
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