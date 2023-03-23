Консалтинговый гигант приготовился к массовым увольнениям

Reuters: глобальная консалтинговая компания Accenture уволит 19 тысяч человек

Глобальная консалтинговая компания Accenture готовится сократить около 2,5 процента штата. Массовые увольнения затронут 19 тысяч человек, сообщает Reuters.

Организация объясняет это решение необходимостью сократить расходы на фоне ухудшения экономической ситуации в мире. В нынешних условиях компания также пересматривает в сторону понижения предыдущие прогнозы относительно годового роста выручки. В Accenture рассчитывают, что он составит от 8 до 10 процентов.

Один из конкурентов консалтингового гиганта Cognizant Technology Solutions также заявил о проблемах в секторе — предоставляемые компаниями услуги и решения в IT-области стали менее востребованы. Из опасений будущего роста расходов Accenture также понизил прогноз по стоимости своих ценных бумаг.

Ранее стало известно, что российские работодатели готовятся к массовым увольнениям в текущем году. К такой мере уже готовы 12 процентов респондентов, а 16 процентов ответили, что, скорее всего, не смогут обойтись без этой меры.