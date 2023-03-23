Проспавший целый день за столом на фуд-корте мужчина оказался мертвым

The Straits Times: в Сингапуре мертвый мужчина день просидел за столом на фуд-корте

В Сингапуре 56-летний мужчина, якобы проспавший почти сутки за столом на фуд-корте North Bridge Road Market and Food Centre, оказался мертвым. Об этом сообщает The Straits Times.

Посетителя заметил 66-летний уборщик Лю Чжэнь Гуан, когда пришел утром на работу. Он решил, что мужчина спит, поэтому не беспокоил его в течение дня. К вечеру один из посетителей попросил Гуана разбудить мужчину. Уборщик заговорил со спящим и начал трясти его, однако тот не реагировал. Спустя несколько минут Гуан понял, что просидевший целый день за столом мужчина все это время был мертв.

Уборщик вызвал бригаду скорой помощи и сообщил, что посетитель не дышит. Прибывшие на фуд-корт парамедики констатировали смерть мужчины на месте происшествия.

Сотрудники полиции провели расследование произошедшего и не обнаружили признаков насильственной смерти у погибшего. Позже владельцы нескольких заведений в ресторанном дворике рассказали, что впервые заметили мужчину ночью. Отмечается, что на столе рядом с ним стояла тарелка с лапшой.

Гуан признался, что испытывает чувство вины за то, что не сразу обратил внимание на посетителя. «Если бы я попытался разбудить его раньше, возможно, он бы пришел в себя и остался жив», — признался он.

Ранее сообщалось, что в США мужчина, признанный мертвым бригадой скорой помощи, ожил через несколько минут на глазах у полицейского. Сотрудники скорой, признавшие пациента умершим, были переведены на административную работу.

