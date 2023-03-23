Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
19:10, 23 марта 2023Из жизни

Проспавший целый день за столом на фуд-корте мужчина оказался мертвым

The Straits Times: в Сингапуре мертвый мужчина день просидел за столом на фуд-корте

Фото: Dr David Sing / Shutterstock / Fotodom

В Сингапуре 56-летний мужчина, якобы проспавший почти сутки за столом на фуд-корте North Bridge Road Market and Food Centre, оказался мертвым. Об этом сообщает The Straits Times.

Посетителя заметил 66-летний уборщик Лю Чжэнь Гуан, когда пришел утром на работу. Он решил, что мужчина спит, поэтому не беспокоил его в течение дня. К вечеру один из посетителей попросил Гуана разбудить мужчину. Уборщик заговорил со спящим и начал трясти его, однако тот не реагировал. Спустя несколько минут Гуан понял, что просидевший целый день за столом мужчина все это время был мертв.

Уборщик вызвал бригаду скорой помощи и сообщил, что посетитель не дышит. Прибывшие на фуд-корт парамедики констатировали смерть мужчины на месте происшествия.

Материалы по теме:
Не выходи из комнаты Она пропала в собственном доме и превратилась в мумию. Этого никто не заметил
Не выходи из комнатыОна пропала в собственном доме и превратилась в мумию. Этого никто не заметил
10 ноября 2018
Ходячие мертвецы Их похоронили раньше времени и теперь не дают вернуться в мир живых
Ходячие мертвецыИх похоронили раньше времени и теперь не дают вернуться в мир живых
21 марта 2018
Тела идут Тысячи трупов с черного рынка превращают в средства для потенции и флейты
Тела идутТысячи трупов с черного рынка превращают в средства для потенции и флейты
29 октября 2017

Сотрудники полиции провели расследование произошедшего и не обнаружили признаков насильственной смерти у погибшего. Позже владельцы нескольких заведений в ресторанном дворике рассказали, что впервые заметили мужчину ночью. Отмечается, что на столе рядом с ним стояла тарелка с лапшой.

Гуан признался, что испытывает чувство вины за то, что не сразу обратил внимание на посетителя. «Если бы я попытался разбудить его раньше, возможно, он бы пришел в себя и остался жив», — признался он.

Ранее сообщалось, что в США мужчина, признанный мертвым бригадой скорой помощи, ожил через несколько минут на глазах у полицейского. Сотрудники скорой, признавшие пациента умершим, были переведены на административную работу.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алиса Удовик
Обсудить
Последние новости
Задержанный в Италии сын российского губернатора сбежал из-под домашнего ареста
Объяснена загадка ледяного астероида Оумуамуа
В Пентагоне высказались о вероятности войны против России или Китая
Проспавший целый день за столом на фуд-корте мужчина оказался мертвым
Следователи заинтересовались сообщением об изнасиловании московского школьника
Стало известно о страданиях певицы Валерии из-за характера мужа
Путин присвоил чин генерала атаману Кубанского казачьего войска
Лавров рассказал о реакции США на проект резолюции СБ ООН по «Северным потокам»
В Москве стало меньше новостроек одного типа
Мишустин рассказал об ограниченных возможностях государства помогать регионам
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.