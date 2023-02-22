Признанный мертвым мужчина «ожил» на глазах полицейского

В США признанный мертвым после сердечного приступа мужчина ожил на глазах у шерифа полиции

В США мужчина, признанный мертвым бригадой скорой помощи, «ожил» через несколько минут на глазах у полицейского. Об этом сообщает Fox News.

Инцидент произошел в городе Клируотер, штат Флорида. Двое медиков прибыли по вызову о сердечном приступе у 65-летнего мужчины. Через некоторое время они признали пациента умершим, дождались приезда шерифа округа с коллегами и покинули место происшествия.

Вскоре один из сотрудников полиции заметил, что «покойный» дышит. Правоохранители сразу же вызвали спасателей, которые добрались до места через 28 минут и доставили мужчину в больницу.

Сотрудники скорой, признавшие пациента умершим, были переведены на административную работу. Начальник пожарной службы Клируотера принес извинения за произошедшее. «Эти двое не показали уровень профессионализма, который ожидают от нас и которого заслуживают граждане», — заявил он.

В отношении отстраненных медиков проводится расследование.

Ранее сообщалось, что в американском штате Нью-Йорк сотрудники похоронного бюро обнаружили живой доставленную к ним женщину. 82-летняя американка была госпитализирована.