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11:10, 23 марта 2023Ценности

Девушка отомстила обругавшим ее за радость от дешевой сумки хейтерам

Девушка отомстила обругавшим ее за радость от дешевой сумки хейтерам, став моделью бренда

Кадр: @zohtaco / TikTok

Популярная блогерша нашла способ отомстить хейтерам, которые загнобили ее за радость от сумки из массмаркета. Ее историю приводит New York Post.

17-летний инфлюэнсер Зои Габриель в январе опубликовала видео, в котором показала роскошный, по ее мнению, подарок от отца. На размещенных кадрах она продемонстрировала бежевую сумку сингапурского бренда Charles & Keith стоимостью 60 долларов (4631 рубль). Публикация девушки быстро стала вирусной и набрала более 22,7 миллиона просмотров на платформе.

Зрители обругали автора ролика в комментариях за восхищение дешевым изделием. «С каких пор 60 долларов — это роскошь?», «Может быть, скажем ей, что это дешевка?», «Смешно», — высказывались они. Габриель, в свою очередь, заявила, что раньше ее семья не могла купить хлеб из-за финансовых проблем, поэтому вещь Charles & Keith является для нее роскошью.

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Согласно материалу, через два месяца представители марки заметили пост блогерши и предложили ей сотрудничество. В конечном счете модель снялась в рекламной кампании ретейлера, а также встретилась с руководством компании в главном офисе. Бренд подарил знаменитости несколько сумок и купоны на шопинг в бутиках Charles & Keith.

«Спасибо всем за поддержку! Без моих фанатов ничего бы этого не было», — поблагодарила Габриель поклонников в одном из последних роликов в блоге, который на данный момент насчитывает 252 тысячи подписчиков.

В марте 2021 года женщина получила подарок от любовницы мужа и придумала способ отомстить обоим.

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Майя Пономаренко
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