Мишустин высказался об отмене ЕГЭ

Премьер-министр Мишустин заявил, что отмена ЕГЭ требует очень серьезного обсуждения

Отмена Единого государственного экзамена (ЕГЭ) требует очень серьезного обсуждения. Так об этом высказался премьер-министр Михаил Мишустин, его цитирует ТАСС.

По словам главы кабмина, ЕГЭ является мощным социальным лифтом для жителей российских регионов, которые хотят поступить в ведущие университеты.

«Если есть какие-то альтернативные предложения, нужно их системно рассматривать. Но то, что касается отмены ЕГЭ, это требует очень серьезного обсуждения», — заявил Мишустин.

При этом спикер Госдумы Вячеслав Володин отметил, что в России существует общественный запрос на отмену этого экзамена, поэтому обсуждение отказа от ЕГЭ должно состояться.

3 марта вице-спикер Госдумы Петр Толстой сообщил, что отмена ЕГЭ в России «обсуждается и будет обсуждаться» как необходимый шаг по возвращению образования в традиционное национальное русло. А 16 марта президент России Владимир Путин призвал совершенствовать систему экзамена.