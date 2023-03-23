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20:50, 23 марта 2023Силовые структуры

Разыскиваемого за оборот героина гражданина Турции экстрадировали

Гражданина Турции, разыскиваемого за незаконный оборот героина, экстрадировали из России

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Гражданина Турции Тоя Исмета, разыскиваемого за незаконный оборот героина, экстрадировали из России. Об этом в четверг, 23 марта, «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе МВД России.

Мужчину передали турецким правоохранителям в аэропорту Внуково. По их данным, Той Исмет причастен к преступлению, связанному с незаконным оборотом наркотиков. В июле 2013 года полицейские задержали нескольких жителей Турции, у них был обнаружен героин. Было установлено, что наркотики задержанные покупали у Тоя Исмета. Он скрылся от правоохранителей, и с июля 2022 года находился в международном розыске. Задержали мужчину в Москве.

Ранее сообщалось, что в России иностранца осудили на девять лет за финансирование террористов.

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Илона Палей
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