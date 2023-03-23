Разыскиваемого за оборот героина гражданина Турции экстрадировали

Гражданина Турции, разыскиваемого за незаконный оборот героина, экстрадировали из России

Гражданина Турции Тоя Исмета, разыскиваемого за незаконный оборот героина, экстрадировали из России. Об этом в четверг, 23 марта, «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе МВД России.

Мужчину передали турецким правоохранителям в аэропорту Внуково. По их данным, Той Исмет причастен к преступлению, связанному с незаконным оборотом наркотиков. В июле 2013 года полицейские задержали нескольких жителей Турции, у них был обнаружен героин. Было установлено, что наркотики задержанные покупали у Тоя Исмета. Он скрылся от правоохранителей, и с июля 2022 года находился в международном розыске. Задержали мужчину в Москве.

Ранее сообщалось, что в России иностранца осудили на девять лет за финансирование террористов.