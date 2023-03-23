Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
11:39, 23 марта 2023Силовые структуры

В Москве иностранца осудили на девять лет за финансирование террористов

В Москве иностранца осудили на 9 лет за создание группы для сбора денег террористам ИГ

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

В Москве суд приговорил к девяти годам лишения свободы 24-летнего иностранца, финансировавшего запрещенную в России террористическую организацию «Исламское государство» (ИГ). Об этом в четверг, 23 марта, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу УФСБ по Москве и Московской области.

Мужчина признан виновным по части 1.1 статьи 205.1 («Содействие террористической деятельности») УК РФ. Он будет отбывать наказание в колонии строгого режима.

По данным ведомства, фигурант создал группу в Telegram, чтобы собирать деньги для террористов в Сирии через банковские карты и QIWI Кошелек.

Ранее стало известно, что в Пензенской области ФСБ задержала 22-летнего местного жителя, финансировавшего запрещенную в России террористическую организацию «Хайят Тахрир аш-Шам».

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Екатерина Власова
Обсудить
Последние новости
Стало известно о госпитализации четвертого россиянина с сибирской язвой
В Петербурге появится гигантский ТРК
В Москве иностранца осудили на девять лет за финансирование террористов
Стало известно о визите главы МИД Ирана в Россию
Футболист «Зенита» рассказал об особенностях отношения к россиянам в клубе
Девушка похудела на 67 килограммов благодаря одной фотографии
Глава МОК выступил с заявлением о российских спортсменах
Стало известно о новом формате работы подмосковного завода Mercedes-Benz
Два дня блуждавших в джунглях Таиланда россиян спасли полицейские
В ДНР зафиксировали 100 случаев подрыва гражданских на минах «Лепесток»
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.