В Москве иностранца осудили на девять лет за финансирование террористов

В Москве иностранца осудили на 9 лет за создание группы для сбора денег террористам ИГ

В Москве суд приговорил к девяти годам лишения свободы 24-летнего иностранца, финансировавшего запрещенную в России террористическую организацию «Исламское государство» (ИГ). Об этом в четверг, 23 марта, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу УФСБ по Москве и Московской области.

Мужчина признан виновным по части 1.1 статьи 205.1 («Содействие террористической деятельности») УК РФ. Он будет отбывать наказание в колонии строгого режима.

По данным ведомства, фигурант создал группу в Telegram, чтобы собирать деньги для террористов в Сирии через банковские карты и QIWI Кошелек.

Ранее стало известно, что в Пензенской области ФСБ задержала 22-летнего местного жителя, финансировавшего запрещенную в России террористическую организацию «Хайят Тахрир аш-Шам».