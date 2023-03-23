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14:17, 23 марта 2023Бывший СССР

Премьер Латвии назвал откровением визит главы Китая в Россию

Премьер Латвии Кариньш заявил, что визит главы Китая в Россию стал откровением для Европы
Кришьянис Кариньш

Кришьянис Кариньш. Фото: Ints Kalnins / Reuters

Визит главы Китая Си Цзиньпина в Россию стал откровением для Европейского союза (ЕС), а поддержка Пекином Москвы представляет собой сложность для блока, заявил премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш. Его слова передает РИА Новости.

«Я думаю, визит председателя КНР стал своего рода откровением для нас в Европе, потому что многие надеялись, что Китай сможет стать посредником (в украинском конфликте — прим. «Ленты.ру»). Китай этого не делает, он определенно движется в сторону России, и это большой вызов и большая сложность для всех нас», — сказал латвийский премьер перед саммитом в Брюсселе.

Он также заявил, что для ЕС настало время задуматься о характере отношений с Китаем. По словам Кариньша, объединению следует выработать общую позицию в отношении Пекина.

Ранее Bloomberg расценило визит главы КНР в Россию как поддержку курса Москвы. Агентство подчеркивает, что это снижает шансы Пекина выступить посредником между Москвой и Киевом для завершения конфликта на Украине.

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Алевтина Запольская
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