Премьер Латвии назвал откровением визит главы Китая в Россию

Премьер Латвии Кариньш заявил, что визит главы Китая в Россию стал откровением для Европы

Визит главы Китая Си Цзиньпина в Россию стал откровением для Европейского союза (ЕС), а поддержка Пекином Москвы представляет собой сложность для блока, заявил премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш. Его слова передает РИА Новости.

«Я думаю, визит председателя КНР стал своего рода откровением для нас в Европе, потому что многие надеялись, что Китай сможет стать посредником (в украинском конфликте — прим. «Ленты.ру»). Китай этого не делает, он определенно движется в сторону России, и это большой вызов и большая сложность для всех нас», — сказал латвийский премьер перед саммитом в Брюсселе.

Он также заявил, что для ЕС настало время задуматься о характере отношений с Китаем. По словам Кариньша, объединению следует выработать общую позицию в отношении Пекина.

Ранее Bloomberg расценило визит главы КНР в Россию как поддержку курса Москвы. Агентство подчеркивает, что это снижает шансы Пекина выступить посредником между Москвой и Киевом для завершения конфликта на Украине.