Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
16:35, 23 марта 2023Путешествия

Россиянам подсчитали стоимость недельного путешествия в Европу

АТОР: недельный отдых на пляжном курорте Европы обойдется от 230 тысяч рублей на двоих

Фото: Guglielmo Mangiapane / Reuters

Недельная поездка на европейские пляжные курорты летом обойдется в 230-280 тысяч рублей. Стоимость отдыха подсчитали специалисты Ассоциации туроператоров России (АТОР).

По данным туроператоров, в такую сумму двум туристам обойдется путешествие в недорогой отель категории три или четыре звезды на базе завтраков с учетом перелета через третьи страны. Так, большая часть расходов (до 50-60 процентов) придется на покупку авиабилетов.

Специалисты АТОР отметили, что несмотря на сложности с перелетом, получением виз и прочими аспектами подготовки к поездке, российские туристы сохраняют интерес к летнему отдыху в Европе. Туроператоры фиксируют заявки на люксовые отели во Франции, Италии, Греции, Кипре и Черногории. Также выяснилось, что россияне, выбирающие европейские направления, отправляются отдыхать с семьей или путешествуют с целью релокации.

Материалы по теме:
«Русские были самыми щедрыми» Как легендарный курорт Европы оказался на грани выживания без туристов из России
«Русские были самыми щедрыми»Как легендарный курорт Европы оказался на грани выживания без туристов из России
22 февраля 2023
Для миллионов людей по всему миру отдых за границей стал непозволительной роскошью. Что разрушило мировой туризм?
Для миллионов людей по всему миру отдых за границей стал непозволительной роскошью.Что разрушило мировой туризм?
9 января 2023

«Те, кто прежде ездил в Европу и может позволить себе такой вояж и сейчас, не откажутся от поездки и в этом году. Но о массовом классическом туризме в Европу (поездки на отдых) сейчас нет смысла говорить. Россияне переориентируются на другие направления, оставляя Европу на потом», — прокомментировал один из опрошенных АТОР экспертов.

Ранее в марте стало известно, что турсектор Кипра потерял около одного миллиарда евро из-за отсутствия российских туристов в 2022 году. Также отмечалось, что республику были вынуждены покинуть ряд попавших под западные санкции российских компаний, что привело к потере сотен рабочих мест.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Дарья Рыбак
Обсудить
Последние новости
Мурашко заявил о локализации очагов сибирской язвы в России
В России учитель поставил ребенка на колени со словами «я тебя обоссу сейчас»
Верующих призвали прийти в Киево-Печерскую лавру для ее защиты
Хиддинк назвал самого талантливого футболиста России
В МИД рассказали о реакции России на деятельность НАТО в Финляндии
Блогера Каца заочно арестовали за распространение фейков о российской армии
Мишустин вышел из зала в Госдуме из-за срочного звонка
Покупатель заводов IKEA в России рассказал о планах производства школьной мебели
Парламент Турции принял протокол о членстве Финляндии в НАТО
Россия отреагировала на передачу Словакией истребителей Украине
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.