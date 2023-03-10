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13:12, 10 марта 2023Путешествия

Популярная страна Европы потеряла около миллиарда евро из-за отсутствия россиян

Посол РФ на Кипре: турсектор страны потерял около одного миллиарда евро в год без россиян

Фото: Yiannis Kourtoglou / Reuters

Турсектор Кипра недосчитался около одного миллиарда евро (примерно 80,1 миллиарда рублей) от отсутствия российских туристов в 2022 году. Об этом в интервью ТАСС сообщил посол РФ в республике Мурат Зязиков.

Дипломат отметил, что в прошлом году популярную страну Европы посетили 3,1 миллиона путешественников из России, что составило 80 процентов от рекордного допандемийного 2019 года, когда в страну приехали 3,9 миллиона соотечественников. При этом в 2022 году из-за отмены авиасообщения с РФ Кипру не удалось компенсировать поток отечественных туристов и страна потеряла порядка 800 тысяч россиян.

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«Согласно данным Статистической службы Республики Кипр, расходы туриста в 2022 году составили 88 евро в сутки. Если предположить, что средний отпуск длится 14 дней, то туристическая отрасль Кипра недосчиталась около одного миллиарда евро от потери российского сегмента в ушедшем году», — уточнил глава дипмиссии.

Также, по словам Зязикова, Кипр были вынуждены покинуть ряд попавших под западные санкции российских компаний, что привело к потере сотен рабочих мест. «Присоединение Кипра к антироссийским санкциям негативно воспринято представителями местного бизнеса, значительная часть которого заинтересована в сотрудничестве с нашей страной. От санкций устали все — и те, кто к ним присоединился, и те, против кого они были введены, и те, кто их вводил», — заключил он.

Ранее был оценен убыток Финляндии от потери отдыхающих из России — туристический сектор страны в связи с закрытием границы для россиян может потерять несколько миллиардов евро в год. Отмечается, что соотечественники были крупнейшей группой туристов, которые посещали Финляндию, а средства, которые они тратили в республике, составляли 19 процентов всех доходов от международного туризма страны.

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Валентина Процкова
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