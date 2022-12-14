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12:27, 14 декабря 2022Путешествия

Оценен убыток Финляндии от потери российских туристов

Торгпред Логинов: турсектор Финляндии теряет свыше двух миллиардов евро в год без россиян
СюжетПандемия в России

Фото: Tapio Haaja / Unsplash

Потери туристического сектора Финляндии в связи с закрытием границы с Россией могут составить несколько миллиардов евро в год. Убытки европейской страны в интервью РИА Новости оценил торгпред России в Финляндии Антон Логинов.

По его словам, до начала пандемии COVID-19 российские граждане были крупнейшей группой туристов, которые посещали Финляндию, с числом ночевок более 820 тысяч в год. Более того, средства, которые тратили россияне, составляли 19 процентов всех доходов от международного туризма страны.

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Логинов считает, что теперь потери доходов турсектора Финляндии могут составить свыше двух миллиардов евро в год. «Одновременно закрытие российского воздушного пространства и местные противоэпидемические ограничения сократили туристический поток из Азии», — добавил он.

Ранее в декабре торгпред Логинов выступил с критикой в адрес Хельсинки из-за жесткой линии местных властей в отношении российских туристов. По его словам, жесткая линия правительства Финляндии в отношении российских туристов негативно сказывается на экономике приграничных регионов.

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Фариза Бацазова
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