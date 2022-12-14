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05:30, 14 декабря 2022Россия

Финляндию раскритиковали из-за жесткой линии властей против российских туристов

Торгпред Логинов раскритиковал Финляндию из-за жесткой линии против российских туристов

Фото: Pixabay

Руководитель торгового представительства России в Финляндии Антон Логинов в интервью РИА Новости выступил с критикой в адрес Хельсинки из-за жесткой линии властей в отношении российских туристов. По его словам, их действия оказывают негативное влияние на приграничных регионах страны.

«Жесткая линия правительства Финляндии в отношении российских туристов негативно сказывается прежде всего на экономике приграничных регионов: Юго-Восточной, а также Восточной и Северной Финляндии», — заявил он.

Логинов подчеркнул, что негативное влияние финского правительства в настоящее время признают даже политики, которые выступали против выдачи россиянам туристических виз.

Ранее президент Финляндии Саули Ниинисте выступил за продолжение сотрудничества с Россией. Он считает, что для восстановления доверия между странами должно пройти определенное время.

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Марина Совина
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