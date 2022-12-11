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17:56, 11 декабря 2022Мир

Президент Финляндии выступил за продолжение сотрудничества с Россией

Президент Финляндии Саули Ниинисте выступил за продолжение сотрудничества с Россией

Фото: Lehtikuva / Antti Aimo-Koivisto / Reuters

Президент Финляндии Саули Ниинисте выступил за продолжение сотрудничества с Россией. Об этом он сказал в эфире финской радиостанции Yle.

«Мы (c Россией — прим. «Ленты.ру») должны продолжать сотрудничать хотя бы потому, что у нас общая граница протяженностью более тысячи километров», — заявил Ниинисте. Также глава государства сообщил, что администрации приграничных районов Финляндии и России ежедневно сотрудничают.

По мнению Ниинисте, для восстановления доверия между странами должно пройти определенное время. Он допустил, что отношения Финляндии и России могут наладиться уже после окончания его президентского срока в 2024 году.

В середине ноября президент Финляндии рассказал, что считает важным поддержание диалога с Россией. По словам Ниинисте, это поможет предотвратить эскалацию конфликта на Украине. Кроме того, финский лидер поделился информацией о вступлении страны в НАТО.

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Олег Давыдов
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