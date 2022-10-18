В Финляндии заявили о важности поддержания диалога с Россией

Президент Финляндии: важно поддерживать диалог с РФ, чтобы избежать эскалации на Украине

Президент Финляндии Саули Ниинисте заявил о важности поддержания диалога с Россией для предотвращения эскалации на Украине. Об этом сообщает РИА Новости.

«В ситуации, когда Украина и Россия не могут разговаривать друг с другом, окружающие их сверхдержавы должны начать дискуссии, но не для того, чтобы навязать мирное соглашение, а чтобы попытаться спасти мир от эскалации», — считает Ниинисте.

Кроме того, финский президент поделился информацией о вступлении страны в НАТО. По его словам, это решение представляет обоюдный интерес.

«Мы в Финляндии хотим говорить не только о том, что НАТО может предложить нам, но и о том, что мы можем предложить НАТО», — сказал Ниинисте.

Ранее министр обороны Финляндии Антти Кайкконен заявил, что при необходимости власти могут конфисковать имущество, приобретенное россиянами в стране.