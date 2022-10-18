В Финляндии пригрозили забирать имущество у россиян

Глава Минобороны Финляндии Кайкконен допустил экспроприацию имущества россиян

Министр обороны Финляндии Антти Кайкконен заявил, что при необходимости власти могут экспроприировать имущество, приобретенное россиянами в стране. Об этом он рассказал в беседе с газетой Aamulehti.

Экспроприация имущества

Кайкконен пригрозил забирать приобретенное имущество у россиян. Глава Минобороны допустил, что экспроприация будет распространяться на объекты, находящиеся на «важной для безопасности государства» территории.

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При этом министр не ответил на вопрос, обсуждается ли введение этой меры сейчас. «Не могу это комментировать, но могу подтвердить, что преимущественное право покупки уже применялось», — подчеркнул он. При этом Кайкконен отметил, не все сделки граждан России с недвижимостью в Финляндии «представляют собой риски для безопасности».

Закрытие границ

30 сентября Финляндия последней из приграничных с Россией стран Евросоюза закрыла границу для российских туристов. Соответствующее постановление издало правительство страны, оно будет действовать «до дальнейшего уведомления».

Кабмин заявил, что российская мобилизация и быстро увеличивающийся объем туристов, прибывающих в Финляндию и следующих транзитом через Финляндию, «угрожают международному положению страны и ее международным отношениям».

28 сентября сообщалось, что парламент Финляндии может обсудить вопрос об аннуляции краткосрочных виз, уже выданных россиянам. Соответствующая петиция на сайте Kansalaisaloite.fi набрала более 50 тысяч подписей. Если она наберет большее число голосов, то ее вынесут на рассмотрение как гражданскую инициативу.

Строительство стены

27 сентября стало известно, что Пограничная охрана Финляндии предложила возвести барьер на границе с Россией. Предполагается, что он огородит 10-20 процентов границы и расположится на 130-260 километрах территории.

Министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто подтвердил, что в стране рассматривают эту возможность. По его словам, сейчас обстановка на границе двух стран спокойная, военная угроза отсутствует. Министр добавил, что сооружение пограничного забора помогло бы защитить территорию.

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В свою очередь премьер-министр Финляндии Санна Марин заявила, что поддерживает инициативу пограничной службы республик. По ее мнению, этот вопрос требует парламентского консенсуса — например, между парламентскими партиями. «Однако предпосылки для принятия решения имеются», — подчеркнула Марин.

Политик добавила, что что «речь идет не о быстром процессе». По ее словам, возведение забора на границе с Россией займет несколько лет.