Премьер Финляндии поддержала идею возведения забора на границе с Россией

Премьер Финляндии Санна Марин поддержала план возведения забора на границе с Россией

Премьер-министр Финляндии Санна Марин заявила, что поддерживает планы пограничной службы республики по возведению забора на некоторых участках границы с Россией. Об этом сообщает ТАСС.

«Я считаю, что по этому вопросу все еще необходим парламентский консенсус, например между парламентскими партиями. Однако предпосылки для принятия решения имеются», — заявила финский премьер.

Политик также добавила, что «речь идет не о быстром процессе» и на возведение ограждений на границе займет несколько лет.

«Европа находится в состоянии войны. Трудно представить еще более напряженную ситуацию», — заявила Марин.

Ранее в МИД Финляндии подтвердили намерение возвести стену на границе с Россией.