Премьер Финляндии поддержала идею возведения забора на границе с Россией
Премьер Финляндии Санна Марин поддержала план возведения забора на границе с Россией
Премьер-министр Финляндии Санна Марин заявила, что поддерживает планы пограничной службы республики по возведению забора на некоторых участках границы с Россией. Об этом сообщает ТАСС.
«Я считаю, что по этому вопросу все еще необходим парламентский консенсус, например между парламентскими партиями. Однако предпосылки для принятия решения имеются», — заявила финский премьер.
Политик также добавила, что «речь идет не о быстром процессе» и на возведение ограждений на границе займет несколько лет.
«Европа находится в состоянии войны. Трудно представить еще более напряженную ситуацию», — заявила Марин.
Ранее в МИД Финляндии подтвердили намерение возвести стену на границе с Россией.