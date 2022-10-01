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В МИД Финляндии подтвердили намерение возвести стену на границе с Россией

Глава МИД Финляндии Хаависто подтвердил намерение возвести стену на границе с Россией

Фото: Игорь Петров / РИА Новости

Финляндия рассматривает возможность возвести стену на части границы с Россией. Это подтвердил министр иностранных дел республики Пекка Хаависто в интервью испанской газете El Mundo.

27 сентября стало известно, что пограничная охрана Финляндии предложила отгородиться забором от России. Предполагается, что будет ограждено 10-20 процентов от границы, общая длина должна составить 1300 километров. Барьер поможет предотвратить незаконное проникновение в Финляндию, заявили в Погранохране, подчеркнув, что он должен прослужить 50 лет.

По словам главы МИД, в настоящее время на границе Финляндии с Россией сейчас спокойно и военных угроз не фиксируется. При этом есть другие угрозы, подчеркнул он.

«В этих условиях похоже, что сооружение пограничного забора помогло защитить территорию, — считает министр. — И это дебаты, которые мы ведем в Финляндии с пограничными властями: были ли бы эти инвестиции в определенных районах границы выгодными».

В ответ на планы Финляндии в Кремле заявили, что Москва никак не реагирует на это намерение, так как не знает деталей такого решения.

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Анастасия Шейкина
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