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Кремль прокомментировал желание Финляндии возвести стену на границе с Россией

Песков заявил, что Кремль не реагирует на желание Финляндии возвести стену на границе с РФ

Фото: Jussi Nukari / Reuters

Кремль никак не реагирует на намерение Финляндии возвести стену на границе с Россией. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, его цитирует ТАСС.

О том, что Пограничная охрана Финляндии предложила отгородиться забором от России, стало известно 27 сентября. Предполагается, что будет ограждено 10-20 процентов от границы, общая длина должна составить 1300 километров. Барьер поможет предотвратить незаконное проникновение в Финляндию, заявили в Погранохране, подчеркнув, что он должен прослужить 50 лет.

«Пока никак [не реагируем]. Мы не знаем деталей этого решения», — прокомментировал инициативу Финляндии пресс-секретарь президента.

23 сентября президент Финляндии Саули Ниинисте и комитет Совета министров правительства по внешней политике и политике безопасности приняли принципиальное решение об ограничении въезда в страну для граждан России, а также выдачи им виз.

Впоследствии в МИД Финляндии уточнили, что гражданам России будет разрешен въезд в страну только с целью посещения друзей и родственников, транзит по шенгенским визам, в том числе полученным в других странах, будет запрещен.

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Анастасия Шейкина
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