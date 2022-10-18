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03:22, 18 октября 2022Мир

В Финляндии допустили изъятие имущества россиян

Министр обороны Финляндии Кайкконен допустил экспроприацию купленного россиянами имущества

Фото: Unsplash.com

Министр обороны Финляндии Антти Кайкконен в интервью газете Aamulehti допустил экспроприацию купленного россиянами на территории страны имущества.

По его словам, изъятию могут подлежать объекты, которые находятся на земле, важной для безопасности государства.

«Конечно, это возможно, если будет установлен риск и будут представлены основания. Такой инструмент у нас существует», — заявил Кайкконен.

Он не ответил на вопрос, рассматривается ли подобная мера в настоящий момент, однако подтвердил, что преимущественное право покупки уже применялось.

Министр обороны уточнил, что не все сделки россиян с недвижимостью представляют угрозу безопасности Финляндии.

Ранее стало известно, что Финляндия рассматривает возможность возвести стену на части границы с Россией. Это подтвердил министр иностранных дел республики Пекка Хаависто.

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Марина Совина
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