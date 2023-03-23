Главу Евросовета заподозрили в необоснованных тратах

Politico: главу Евросовета Мишеля заподозрили в необоснованных тратах

Главу Евросовета Шарля Мишеля заподозрили в необоснованных тратах, об этом сообщает Politico со ссылкой на документы в распоряжении газеты.

Согласно документам, секретариат Евросовета запросил больше средств для финансирования поездок политика. Бюджетный запрос на 2024 год просит увеличить расходы с двух миллионов евро до двух с половиной, необходимость этого объясняется «функцией президента Евросовета». Уточняется, что основная часть этой суммы приходится на дополнительные командировочные расходы.

Склонность Мишеля к частным перелетам также вызывает вопросы газеты. Известно, что с января по ноябрь 2022 года глава Евросовета совершил 26 частных перелетов. Согласно внутренним правилам, ему разрешено летать частным самолетом только в тех случаях, когда коммерческие варианты недоступны.