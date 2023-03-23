Два фигуриста провалились под лед в Петербурге

В Санкт-Петербурге два фигуриста провалились под лед Фонтанки

На реке Фонтанке в Санкт-Петербурге два фигуриста ледового театра Елены Бережной провалились под лед. Об этом сообщает издание «Фонтанка».

По данным издания, 19-летний фигурист шел по улице в компании друзей и решил прокатиться на ногах по льду водоема. Россиянин проверил поверхность на прочность и, решив, что она достаточно крепкая, начал скользить, но внезапно провалился под воду. На помощь молодому человеку бросился его старший коллега, однако провалился вслед за ним.

Мужчине удалось самостоятельно выбраться из воды. Он вызвал спасателей и вместе со случайным прохожим стал останавливать проезжающие мимо машины, чтобы найти буксировочный трос. Один из автомобилистов поделился спасательным приспособлением, и у мужчин получилось вытащить фигуриста на берег.

К этому моменту на место происшествия приехали сотрудники полиции и скорая помощь. Пострадавших доставили в Мариинскую больницу, где их осмотрели и отпустили домой.

Ранее сообщалось, что в реке Волге обнаружили тело основателя группы Cream Soda Дмитрия Свиргунова. В день трагедии компания из десяти человек гуляла по льду в селе Диево-Городище, пятеро из них провалились под воду, выбраться смогли только двое.