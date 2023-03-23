Турист проехал по улице в Италии на Ferrari и разозлил чиновников

Во Флоренции туриста оштрафовали на 500 долларов из-за езды по пешеходной улице

Американский турист проехал по пешеходной улице во Флоренции, Италия, на Ferrari и разозлил местных чиновников. Об этом сообщает Daily Mail.

Уточняется, что 43-летнего водителя спортивной машины оштрафовали на 500 долларов (38 тысяч рублей) за езду на автомобиле в историческом центре города и отсутствие водительских прав. Обратившие внимание на инцидент чиновники назвали выходку туриста бессмысленной.

«Проверка полиции показала, что у 43-летнего водителя были американские водительские права, которые не соответствовали международным конвенциям, а также не было ни международного водительского удостоверения, ни официального перевода», — сказали правоохранители после расследования.

Ранее в Венеции двое туристов из Франции угнали гондолу и нарвались на штраф в размере 15 тысяч евро (примерно 897,5 тысячи рублей). Уточняется, что молодые люди в возрасте около 20 лет отвязали припаркованную на ночь гондолу и решили прокатиться по Гранд-каналу, через час нарушителей порядка заметили сотрудники одной из гостиниц.