Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
20:59, 23 марта 2023Путешествия

Турист проехал по улице в Италии на Ferrari и разозлил чиновников

Во Флоренции туриста оштрафовали на 500 долларов из-за езды по пешеходной улице

Фото: Martin Katler / Unsplash

Американский турист проехал по пешеходной улице во Флоренции, Италия, на Ferrari и разозлил местных чиновников. Об этом сообщает Daily Mail.

Уточняется, что 43-летнего водителя спортивной машины оштрафовали на 500 долларов (38 тысяч рублей) за езду на автомобиле в историческом центре города и отсутствие водительских прав. Обратившие внимание на инцидент чиновники назвали выходку туриста бессмысленной.

Материалы по теме:
«Иностранцы раздеваются догола и пляшут» Таиланд считают раем для белых туристов. Что манит их туда вновь и вновь?
«Иностранцы раздеваются догола и пляшут»Таиланд считают раем для белых туристов. Что манит их туда вновь и вновь?
15 сентября 2022
Для миллионов людей по всему миру отдых за границей стал непозволительной роскошью. Что разрушило мировой туризм?
Для миллионов людей по всему миру отдых за границей стал непозволительной роскошью.Что разрушило мировой туризм?
9 января 2023

«Проверка полиции показала, что у 43-летнего водителя были американские водительские права, которые не соответствовали международным конвенциям, а также не было ни международного водительского удостоверения, ни официального перевода», — сказали правоохранители после расследования.

Ранее в Венеции двое туристов из Франции угнали гондолу и нарвались на штраф в размере 15 тысяч евро (примерно 897,5 тысячи рублей). Уточняется, что молодые люди в возрасте около 20 лет отвязали припаркованную на ночь гондолу и решили прокатиться по Гранд-каналу, через час нарушителей порядка заметили сотрудники одной из гостиниц.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Зарина Дзагоева
Обсудить
Последние новости
Варламова признали иноагентом
Звезда «Тайны перевала Дятлова» пожаловалась на неожиданный симптом беременности
В Сербии заявили об опасности британских снарядов с ураном для ВСУ
МИД России прокомментировал нападение на православный храм в Иерусалиме
Сборная России по футболу сыграла вничью с Ираном в товарищеском матче
Поляки высказались об отношении к россиянам
Евросоюз поддержал новые санкции против России и усиление информационной войны
ЦСКА победил «Локомотив» и увеличил преимущество в серии плей-офф КХЛ
Сальдо опроверг данные о выводе российских военных из Новой Каховки
В США назвали цели Зеленского максималистскими
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.