МИД Британии опроверг исключение замдиректора ФСБ из санкционного списка

МИД Британии опроверг исключение замдиректора ФСБ Королева из санкционного списка

МИД Британии опроверг исключение первого замдиректора ФСБ генерал-полковника Сергея Королева из санкционного списка. Об этом говорится в документе на сайте правительства Соединенного Королевства.

Отмечается, что Королева по ошибке внесли в список несколько раз. «Удалению подлежала лишняя запись», — отметили в правительстве.

Ранее Великобритания расширила санкции против России, включив в список 92 физических и юридических лица. В число попавших под санкции вошли десятки россиян, связанных с «Росатомом», «Газпромом», «Ростехом» и концерном «Алмаз-Антей».

Кроме того, ограничения затронули губернатора Тульской области Алексея Дюмина, сына экс-зампреда правительства Дмитрия Козака Алексея, министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максута Шадаева, матери спортсменки Алины Кабаевой Любови и других публичных лиц.