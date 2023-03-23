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18:23, 23 марта 2023Интернет и СМИ

Бородина приехала в Париж и неприятно удивилась

Телеведущая Ксения Бородина удивилась обложенному мусором зданию в Париже

Фото: @borodylia

Известная российская телеведущая Ксения Бородина, ранее приехавшая в Париж, неприятно удивилась обложенному мусором зданию в столице Франции. Эмоциями она поделилась в своем Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

Ведущая опубликовала фотографию, на которой видна большая гора мешков с мусором, нагроможденных друг на друга на тротуаре возле одного из зданий. «Боже, вы видели эти горы мусора? Это просто… Ощущение, что здания скоро в них будут утопать», — обратилась она к подписчикам.

Во Франции с конца января проходят массовые уличные протесты против реформы, которая повысит возраст выхода на пенсию с 62 до 64 лет. Кроме того, представители разных сфер, в том числе сотрудники компаний по уборке мусора, устраивают забастовки. В связи с этим в Париже скопились тонны неубранных отходов.

Ранее сообщалось, что Бородина раскрыла отношение к россиянам во Франции. Телеведущая заверила, что во время пребывания в этой стране открыто говорила о своем гражданстве, но не столкнулась с предубеждением со стороны окружающих.

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Маргарита Щигарева
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