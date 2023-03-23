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18:53, 23 марта 2023Силовые структуры

Бывший мэр Майкопа отделался условным сроком за вымогательство земли

Экс-мэр Майкопа получил пять лет условно за вымогательство и покушение на мошенничество

Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ

Суд приговорил бывшего мэра Майкопа к пяти годам условно за ряд преступлений. Об этом «Ленте.ру» сообщила представитель управления Следственного комитета России по Республике Адыгея Татьяна Фадеева.

Экс-мэр признан виновным в вымогательстве, незаконном хранении боеприпасов и покушении на мошенничество. Речь идет об Андрее Гетманове, который возглавлял администрацию столицы Адыгеи с февраля 2018-го по апрель 2021 года, уточнил «Ленте.ру» источник в правоохранительных органах.

Следствие и суд установили, что глава администрации в мае 2018 года в своем служебном кабинете потребовал от местного предпринимателя совершить обмен земельными участками в Майкопском районе, причем сделка была невыгодной для коммерсанта, поэтому он отказался. Тогда Гетманов пригрозил ему физической расправой, после чего предприниматель согласился на обмен на кабальных для него условиях.

В июле 2017 года глава майкопской администрации убедил знакомого подписать договоры, чтобы забрать у него три земельных участка, однако афера сорвалась. Кроме того, Гетманов хранил дома боевые патроны к нарезному огнестрельному оружию, которые изъяли силовики в ходе обыска.

Гетманова задержали сотрудники ФСБ в марте 2021 года.

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Любовь Ширижик
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