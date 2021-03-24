Мэра Майкопа задержали по подозрению в вымогательствах

Против мэра Майкопа Андрея Гетманова завели уголовное дело, он задержан. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По его словам, в ближайшее время главе города изберут меру пресечения. Гетманова заподозрили по части 3 статьи 163 («Вымогательство») УК РФ.

Следователи утверждают, что в мае 2018 года мэр вызвал к себе местного предпринимателя и потребовал обменяться с ним земельными участками. При этом земля, принадлежащая Гетманову, стоила на пять миллионов рублей меньше. Бизнесмен отказался, после чего глава города стал угрожать ему расправой. В итоге сделка состоялась.