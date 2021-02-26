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Задержан самый богатый депутат России

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Дмитрий Пашов
Дмитрий Пашов
Фото: Пресс-служба Сахалинской областной Думы

Депутата Сахалинской областной думы Дмитрия Пашова, которого в сентябре 2020 года назвали самым богатым госслужащим России, задержали в Хабаровске. Об этом сообщает Sakh.com.

По данным агентства, Пашов прилетел в Хабаровск в командировку и был вызван на допрос по старому делу, срок привлечения к ответственности по которому уже истек. Речь идет о видео про «крабового короля» Олега Кана, на котором кто-то из друзей сахалинского депутата вытаскивает из реки Самарги краснокнижную рыбу. При этом, как указывает Sakh.com, Пашов к ней даже не прикасается.

Уточняется, что чиновника допросили из-за этого видео, а затем предъявили обвинение по делам, по которым Кан находится в международном розыске. Предположительно, его на время оставят в СИЗО Хабаровска, а затем могут этапировать на Сахалин.

В феврале прошлого года Хабаровский краевой суд заочно арестовал Кана по делу об убийстве конкурента — предпринимателя Валерия Пхиденко. После начала расследования он скрылся — по некоторым данным, уехал из России в Японию, где у него имеется недвижимость.

В сентябре Forbes объявил Пашова самым богатым депутатом России. Доходы его семьи по итогам 2019 года оценивались в 6,2 миллиарда рублей. Депутат возглавляет предприятие «Монерон», которое является одним из крупнейших добытчиков краба на Дальнем Востоке. Выручка компании составила 7,97 миллиарда рублей по итогам 2019 года.

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