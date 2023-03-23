Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
16:00, 23 марта 2023Экономика

Нигерия помогла России поставить рекорд по экспорту бензина

Kpler: в январе Россия поставила рекорд по экспорту бензина на уровне 205,5 тысячи б/с

Фото: E]Boris Vergara / Globallookpress.com

В январе Россия поставила исторический рекорд по экспорту бензина на уровне 205,5 тысячи баррелей в сутки (б/с), пишут «Ведомости» со ссылкой на данные аналитической компании Kpler. Резко нарастить поставки за рубеж в последние четыре месяца стране помогли Нигерия и Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), ставшие основными покупателями.

Традиционно российский бензин шел на экспорт в небольших объемах, а основными экспортными видами топлива для России являлись дизель и мазут. Например, в 2021 году отечественные нефтяные компании продали за рубеж всего 4 миллиона тонн бензина из произведенного 41 миллиона тонн.

Поставки начали резко расти в декабре 2022-го. Они удвоились по сравнению с ноябрем и прибавили 50 процентов в годовом выражении, составив 185,9 тысячи баррелей в сутки. После январского максимума экспорт несколько снизился: в феврале суточные поставки шли на уровне 199,8 тысячи баррелей, с 1 по 21 марта — 181,8 тысячи баррелей.

Brent от TradingView

До начала военных действий на Украине главным покупателем российских нефтепродуктов была Европа — в 2021 году на нее пришлось 62 процента экспорта. Однако с марта западные страны стали отказываться от топлива из России, а с 5 февраля ЕС ввел эмбарго на его закупки. В итоге отечественным компаниям пришлось перенаправить поставки нефтепродуктов в «дружественные» страны.

Как подсчитали в Kpler, в марте лидером по закупкам бензина в России стала Нигерия — туда поступало 54,8 тысячи баррелей в сутки, или 30 процентов от российского экспорта. Отечественные компании регулярно поставляют нефтепродукты в эту страну с декабря. По словам старшего аналитика по нефти Kpler Виктора Катоны, в Нигерии высокий спрос на бензин, а собственного производства топлива не хватает.

За Нигерией по объему закупок следуют ОАЭ. Эмираты стали закупать российский бензин в июне 2022-го, а рекорд по импорту был установлен в ноябре — 55,8 тысячи баррелей в сутки. Однако за истекший период марта их уровень оказался минимальным — 23,2 тысячи баррелей в сутки. Катона из Kpler объясняет рост поставок тем, что в стране существует рынок, где топливо может закупаться без указания страны назначения груза.

Материалы по теме:
В США начался масштабный банковский кризис. Борьба с инфляцией и всплеск паники: как возникла угроза мировой экономике?
В США начался масштабный банковский кризис.Борьба с инфляцией и всплеск паники: как возникла угроза мировой экономике?
16 марта 2023
Россияне массово скупают китайский юань. Сможет ли он стать альтернативой доллару?
Россияне массово скупают китайский юань.Сможет ли он стать альтернативой доллару?
10 марта 2023

Небольшие объемы экспорта пришлись на Мальту (18,9 тысячи баррелей в сутки), Ливию (7,7 тысячи), Грецию (5,9 тысячи), Гану (4,4 тысячи) и Грузию (4 тысячи). При этом Kpler не располагает данными об отгрузках 35,6 процента экспорта бензина — компания указала, что поставки велись «в неизвестном направлении». По данным S&P Global Platts, общая доля Африки и Ближнего Востока в объеме экспорта российских нефтепродуктов с ноября по февраль выросла с 26 до 50 процентов.

Ранее сообщалось, что у России возникли проблемы с экспортом нефти и дизеля — поставщикам стало сложнее искать покупателей, и танкеры с энергоносителями стали копиться в море в ожидании разгрузки. На неделе с 6 по 12 марта в море застряло сразу 1,2 миллиарда баррелей сырой нефти, что является самым высоким показателем за все время наблюдений с 2016 года. Что касается дизеля, с 26 февраля по 5 марта в море находилось около 4,4 миллиона баррелей, что является самым большим объемом за семь лет.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Софья Ермакова
Обсудить
Последние новости
ВСУ заподозрили в применении нового вида морских дронов при атаке на Севастополь
Wildberries обновил механизм оспаривания подмены товара
Пригожин рассказал о многотысячной группировке ВСУ вокруг Артемовска
Арестованный за гибель сына блогер-сыроед хотел превратить ребенка в праноеда
Названа лучшая обувь для женщин после 30 лет
Глава ПМР назвал цель терактов в Приднестровье
Поиски провалившихся под лед брата и друга основателя Cream Soda прекращены
В Москве нашли мумифицированный труп умершей шесть лет назад женщины
Россиян предупредили о сопровождающихся краснотой глаз болезнях
Нигерия помогла России поставить рекорд по экспорту бензина
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.