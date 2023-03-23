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09:05, 23 марта 2023Из жизни

Женщина устала ждать подходящего мужчину и одна отправилась в медовый месяц

В США одинокая блогерша устала ждать любви и одна отправилась в медовый месяц

Фото: @thirtywaves

37-летняя одинокая блогерша Бриттани Эллин, уроженка города Сиэтл, штат Вашингтон, США, устала ждать подходящего мужчину и одна отправилась в свадебное путешествие. Об этом сообщает New York Post.

Бриттани рассказала, что с 20 лет мечтала о собственной семье и хотела быть домохозяйкой. Она состояла в отношениях в течение пяти лет, планировала выйти замуж и завести детей. «Но когда мне было 25 лет, мы расстались, и я начала развиваться в совершенно другом направлении», — объяснила она.

Долгое время Эллин ждала, когда в ее жизни появится любовь, чтобы разделить с избранником яркие впечатления. Однако к 37 годам поняла, что не хочет упускать лучшие годы своей жизни, и решила отправиться в медовый месяц одна. «Есть так много мест, которые я хотела посетить, но я ждала идеального партнера, идеальных отношений. Я хотела побывать на юге Франции, в Венеции, Италии, покататься на гондоле, побывать на сафари. Теперь, когда мне уже за тридцать, я думаю: "Подождите, почему я жду?"» — призналась она.

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Бриттани отправилась во Францию и Италию и начала публиковать фотографии из путешествия в социальных сетях. Множество подписчиц поблагодарили Эллин и заявили, что она стала для них примером. «Было очень здорово узнать, что это вдохновляет женщин на путешествия в одиночку. Хочу отметить, что вы никогда не пожалеете об этом», — утверждает блогерша.

Эллин также приняла решение заморозить яйцеклетки, чтобы иметь возможность стать матерью, если не найдет вторую половину. Первая попытка оказалась неудачной, однако женщина не испугалась сложностей. «Надеюсь, этой весной и, возможно, следующей осенью я снова попробую их заморозить. И как только я это сделаю, думаю, я действительно обрету душевное спокойствие», — заключила она.

Ранее сообщалось, что житель Японии, которого полиция арестовала за похищение из почтовых ящиков более тысячи чужих новогодних открыток, объяснил свои действия желанием избавиться от ощущения одиночества. Позже в полицию поступило множество сообщений от местных жителей, что они не получили отправленные им открытки.

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Алиса Удовик
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