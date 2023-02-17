Мужчина украл более тысячи открыток и объяснил свои действия одиночеством

SoraNews24: полиция в Японии задержала серийного похитителя открыток

Житель японской префектуры Хиого, которого полиция арестовала за похищение из почтовых ящиков более тысячи чужих новогодних открыток, объяснил свои действия желанием избавиться от ощущения одиночества. Об этом сообщает SoraNews24.

В Японии Новый год считается главным семейным праздником. По традиции, японцы отправляют поздравительные открытки всем родственникам, друзьям и коллегам. В результате некоторые люди получают большие пачки открыток.

В январе полицейские задержали 38-летнего мужчину за кражу пяти новогодних открыток из почтовых ящиков одного из жилых комплексов города. Серийный похититель признался в совершении преступления и заявил, что украл открытки, чтобы прочитать сообщения и отвлечься от одиночества.

Вскоре после этого его отпустили. Позже в полицию поступило множество других сообщений от местных жителей, что они не получили отправленные им открытки. Многие люди, которые не досчитались корреспонденции, не запирали свои почтовые ящики.

16 января, городская почта сообщила в полицию, что до тысячи открыток были найдены в почтовых ящиках по всему городу. В городе видели человека, который по описанию был похож на подозреваемого и клал открытки в почтовые ящики. Подозреваемого снова арестовали и предъявили ему обвинение в краже остальных открыток.

Полиция предположила, что действия мужчины были продиктованы не одиночеством, а особенностью японских поздравительных открыток. На каждой изданной Почтой Японии открытке указан шестизначный номер, который используется для розыгрыша лотереи. Победителям полагаются различные призы, например, сертификат на 30 тысяч иен (16,6 тысячи рублей) или получение продуктов. Те, у кого совпали только последние две цифры, получают набор из двух новогодних марок стоимостью 63 иены (35 рублей).

После того как подозреваемого арестовали второй раз, полиция обыскала его дом и нашла четыре набора таких марок. Полицейские предположили, что мужчина мог получить призы по украденным открыткам. Еще более подозрительным выглядит тот факт, что розыгрыш проводился за день до того, как почта сообщила, что сотни открыток вновь появились в почтовых ящиках.

Мнения пользователей соцсетей относительно произошедшего разделились. «Новость, которая заставит вас почувствовать себя одиноким», — написал один из них. «Я хотел посочувствовать ему, но призовые марки выглядят очень подозрительно», — отметил другой. «Он лгал и просто хотел выиграть в лотерею», — заявил еще один пользователь.

Ранее сообщалось, что в Великобритании продавец украл из магазина множество билетов мгновенной лотереи. Мужчина ничего не выиграл.