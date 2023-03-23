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22:50, 23 марта 2023Мир

США заявили о задумке Киева вернуть некоторые территории «иными путями»

Блинкен: Киев может решить вернуть некоторые территории другим путем

Фото: Sandra Sanders / Reuters

Власти Украины могут попытаться вернуть некоторые территории не на поле боя, а иными путями. С таким утверждением выступил госсекретарь США Энтони Блинкен, передает ТАСС.

«Я думаю, что будут территории на Украине, за которые Украина настроена воевать, а могут быть территории, которые они могут решить вернуть другим путем», — заявил он. По словам Блинкена, для Вашингтона является важным принцип территориальной целостности Украины, однако Киев будет сам определять, как будет достигнута эта целостность.

Госсекретарь США также отметил, что Украина должна сама решать, каким будет ее будущее.

Ранее председатель Комитета начальников штабов ВС США Марк Милли усомнился в способности Киева вернуть территории военными средствами. По его мнению, возвращение Украины к границам 1991 года — слишком масштабная задача для Киева.

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Марина Совина
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