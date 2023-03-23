В Эстонии призвали ЕС ввести ответственность за обход антироссийских санкций

Премьер Эстонии Каллас призвала ЕС ввести ответственность за обход антироссийских санкций

Европейский союз (ЕС) должен ввести ответственность за обход санкций против России. С таким призывом премьер-министр Эстонии Кая Каллас выступила перед началом саммита ЕС в Брюсселе, пишет Al Jazeera.

По ее мнению, ЕС, в частности, должен ввести ответственность за использование третьих стран для продажи российских товаров на европейском рынке. «Мы видим, что сейчас у нас не так много торговых отношений с РФ, а торговля с третьими странами идет. И вопрос в том, торгуем ли мы действительно с третьими странами или Россия использует их для своей выгоды», — объяснила она.

Премьер также отметила, что Евросоюз уже приступил к обсуждению возможных последствий для тех, кто пытается обойти антироссийские санкции.

Ранее глава евродипломатии Жозеп Боррель сообщил, что у ЕС почти не осталось возможностей для введения новых ограничительных мер в отношении России. По его словам, все санкционные инструменты в настоящий момент исчерпаны, а Евросоюзу необходимо сосредоточиться на помощи Украине.