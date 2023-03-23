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14:50, 23 марта 2023Бывший СССР

В Эстонии призвали ЕС ввести ответственность за обход антироссийских санкций

Премьер Эстонии Каллас призвала ЕС ввести ответственность за обход антироссийских санкций
СюжетСанкции против России:

Фото: Ints Kalnins / Reuters

Европейский союз (ЕС) должен ввести ответственность за обход санкций против России. С таким призывом премьер-министр Эстонии Кая Каллас выступила перед началом саммита ЕС в Брюсселе, пишет Al Jazeera.

По ее мнению, ЕС, в частности, должен ввести ответственность за использование третьих стран для продажи российских товаров на европейском рынке. «Мы видим, что сейчас у нас не так много торговых отношений с РФ, а торговля с третьими странами идет. И вопрос в том, торгуем ли мы действительно с третьими странами или Россия использует их для своей выгоды», — объяснила она.

Премьер также отметила, что Евросоюз уже приступил к обсуждению возможных последствий для тех, кто пытается обойти антироссийские санкции.

Ранее глава евродипломатии Жозеп Боррель сообщил, что у ЕС почти не осталось возможностей для введения новых ограничительных мер в отношении России. По его словам, все санкционные инструменты в настоящий момент исчерпаны, а Евросоюзу необходимо сосредоточиться на помощи Украине.

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Георгий Нестеров
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