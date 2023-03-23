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15:47, 23 марта 2023Моя страна

В Северной Осетии появятся универсальные транспортные карты

В Северной Осетии введут универсальные транспортные карты для безналичной оплаты

Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ

На территории Северной Осетии введут универсальные транспортные карты для безналичной оплаты проезда. Об этом сообщает ТАСС.

«Для повышения качества обслуживания населения при перевозке общественным транспортом в Северной Осетии будет внедрена универсальная транспортная карта. Она позволит оплачивать проезд по межмуниципальным маршрутам. Соответствующее постановление принято на заседании правительства Северной Осетии», — говорится в сообщении.

Отмечается, что пассажиры смогут приобрести карту в пунктах продажи и активации у водителей транспортных средств.

По словам премьер-министра региона Бориса Джанаева, в республике уже функционируют современные автобусы, и принятые изменения необходимы для удобства граждан и модернизации системы.

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Варвара Кошечкина
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