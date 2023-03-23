В Северной Осетии появятся универсальные транспортные карты

В Северной Осетии введут универсальные транспортные карты для безналичной оплаты

На территории Северной Осетии введут универсальные транспортные карты для безналичной оплаты проезда. Об этом сообщает ТАСС.

«Для повышения качества обслуживания населения при перевозке общественным транспортом в Северной Осетии будет внедрена универсальная транспортная карта. Она позволит оплачивать проезд по межмуниципальным маршрутам. Соответствующее постановление принято на заседании правительства Северной Осетии», — говорится в сообщении.

Отмечается, что пассажиры смогут приобрести карту в пунктах продажи и активации у водителей транспортных средств.

По словам премьер-министра региона Бориса Джанаева, в республике уже функционируют современные автобусы, и принятые изменения необходимы для удобства граждан и модернизации системы.