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19:05, 23 марта 2023Россия

Путин присвоил чин казачьего генерала вице-губернатору российского региона

Президент Путин присвоил чин генерала атаману Кубанского казачьего войска Власову

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Президент России Владимир Путин присвоил высший чин казачьего генерала атаману Кубанского казачьего войска, вице-губернатору Краснодарского края Александру Власову. Указ с подписью главы государства опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Из документа следует, что высшее звание казачьего генерала присваивается Власову в соответствии с указом президента о чинах казачьих обществ от 9 февраля 2010 года.

По информации на сайте администрации Краснодарского края, Александр Власов родился 27 июня 1980 года в селе Октябрьское Челябинской области. С 2010 года он состоял в казачьем обществе «Гулькевичи». C 2014 года по сентябрь 2020 года являлся атаманом Гулькевичского районного казачьего общества. 1 мая 2021 года указом Путина Власов был утвержден атаманом Кубанского казачьего войска.

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Константин Лысяков
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