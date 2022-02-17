Путин присвоил генеральские звания 26 военнослужащим Вооруженных сил России
Президент России Владимир Путин указом присвоил звания генерала 26 военнослужащим Вооруженных сил РФ. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Согласно указу, звания генерал-майора присвоены двадцати четырем полковникам. Два капитана первого ранга получили звания контр-адмирала. Помимо этого, четверо высших офицеров стали генерал-лейтенантами, один контр-адмирал — вице-адмиралом.
Воинские звания генерал-майора присвоены четверым военнослужащим Росгвардии, звание генерал-лейтенанта — одному сотруднику Росгвардии. Еще шестеро военнослужащих получили звания генерал-майора полиции.
Также восемь сотрудников МВД получили звания генерал-лейтенанта и генерал-майора полиции, а также генерал-майора юстиции.
Ранее президент Владимир Путин подписал указ о награждении шести горноспасателей с шахты «Листвяжная» орденами Мужества. Пятеро из них были награждены посмертно.