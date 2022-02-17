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Путин присвоил генеральские звания 26 военнослужащим Вооруженных сил России

Президент Путин указом присвоил генеральские звания 26 военнослужащим Вооруженных сил РФ

Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

Президент России Владимир Путин указом присвоил звания генерала 26 военнослужащим Вооруженных сил РФ. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Согласно указу, звания генерал-майора присвоены двадцати четырем полковникам. Два капитана первого ранга получили звания контр-адмирала. Помимо этого, четверо высших офицеров стали генерал-лейтенантами, один контр-адмирал — вице-адмиралом.

Воинские звания генерал-майора присвоены четверым военнослужащим Росгвардии, звание генерал-лейтенанта — одному сотруднику Росгвардии. Еще шестеро военнослужащих получили звания генерал-майора полиции.

Также восемь сотрудников МВД получили звания генерал-лейтенанта и генерал-майора полиции, а также генерал-майора юстиции.

Ранее президент Владимир Путин подписал указ о награждении шести горноспасателей с шахты «Листвяжная» орденами Мужества. Пятеро из них были награждены посмертно.

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Анастасия Шейкина
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