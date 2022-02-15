Путин наградил шестерых горноспасателей с «Листвяжной» орденами Мужества

Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении шести горноспасателей с шахты «Листвяжная» орденами Мужества. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

За мужество и отвагу, которые проявили россияне, исполняя служебный долг, Путин наградил Александра Аникина, Евгения Земцева, Андрея Назарова, Олега Носанчука, Александра Заковряшина и Алексея Рылова. Пятеро из них награждены посмертно.

Александр Заковряшин стал единственным горноспасателем, выжившим во время поисковых работ на «Листвяжной». Его посчитали погибшим, но россиянину удалось самостоятельно выбраться из шахты на следующий день после ЧП. Заковряшин является помощником командира взвода спасателей, он работает в МЧС 10 лет.

Авария на «Листвяжной» произошла в Кузбассе 25 ноября. Погиб 51 человек, еще 106 россиян пострадали. После ЧП следователи завели два дела и арестовали пять человек: директора шахты, его заместителя, начальника и двоих работников Ростехнадзора, которые до аварии проверяли предприятие.