Раскрыта личность выжившего на шахте «Листвяжная»

Выживший мужчина, найденный в шахте «Листвяжная», оказался не горняком, как сообщалось раньше, а горноспасателем. Это Александр Заковряшин, помощник командира взвода спасателей. Личность найденного человека раскрывает Telegram-канал Mash.

Заковряшину 51 год, в МЧС работает 10 лет. Сегодня он был в числе тех спасателей, которых посмертно наградили Орденами мужества. Мужчина находится в тяжелом состоянии, медики оказывают ему помощь.

Ранее сообщалось, что россиянин, числившийся погибшим, сам вышел к спасателям на поверхность. Как стало известно, он пробыл под завалами более суток. Сейчас спасатель в шоковом состоянии. Сначала появилась информация, что это 38-летний Вячеслав Суворов, подземный проходчик. Однако сам он сказал, что его фамилия начинается на букву «З».

Ранее в МЧС сообщили, что в результате взрыва на шахте погибли 52 человека — 46 горняков и 6 горноспасателей. Кроме того, по словам врачей, четверо пострадавших после ЧП на шахте «Листвяжная», в том числе один горноспасатель, находятся в реанимации.

О происшествии стало известно рано утром в четверг, 25 ноября. По последним данным, пострадали, 63 человека. Заместитель генпрокурора России Дмитрий Демешин считает, что причиной гибели людей на шахте «Листвяжная» стал взрыв метана из-за возникшей искры.