Стали известны подробности спасения выжившего шахтера в «Листвяжной»

Один из горняков, которого считали погибшим в результате взрыва на шахте «Листвяжная» в Кемеровской области и который впоследствии оказался жив, сам вышел к спасателям на поверхность. О подробностях спасения шахтера сообщает Telegram-канал Mash Siberia.

Как стало известно, горняк пробыл под завалами более суток. Сейчас он находится в шоковом состоянии. По информации канала, им оказался 38-летний подземный проходчик Вячеслав Суворов, однако сам мужчина называет себя другим именем.

Утром 26 ноября в МЧС сообщили, что спасатели нашли выжившего горняка, которого считали погибшим. Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев рассказал, что шахтера везут в больницу.

Ранее в МЧС сообщили, что в результате взрыва на шахте погибли 52 человека — 46 горняков и 6 горноспасателей. Кроме того, по словам врачей, четверо пострадавших после ЧП на шахте «Листвяжная», в том числе один горноспасатель, находятся в реанимации.

Об аварии на шахте стало известно рано утром в четверг, 25 ноября. По последним данным, пострадали 63 человека. В свою очередь заместитель генпрокурора России Дмитрий Демешин отметил, что причиной гибели людей на «Листвяжной» стал взрыв метана из-за возникшей искры.