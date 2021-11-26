Один из считавшихся погибшим на «Листвяжной» шахтеров оказался жив

МЧС: один из считавшихся погибшим на шахте «Листвяжная» в Кузбассе найден живым

Один из горняков, которого считали погибшим в результате взрыва на шахте «Листвяжная» в Кемеровской области, оказался жив. Об этом сообщили в МЧС, пишет ТАСС.

По словам губернатора Кузбасса Сергея Цивилева, в настоящее время выжившего везут в больницу, написал он в Telegram.

Ранее в МЧС сообщили, что в результате взрыва на шахте погибли 52 человека — 46 горняков и 6 горнопасателей. Кроме того, по словам врачей, четверо пострадавших после ЧП на шахте «Листвяжная» в Кемеровской области, в том числе один горноспасатель, находятся в реанимации.

Об аварии на шахте стало известно рано утром в четверг, 25 ноября. По последним данным, пострадали 63 человека. В свою очередь заместитель генпрокурора России Дмитрий Демешин отметил, что причиной гибели людей на «Листвяжной» стал взрыв метана из-за возникшей искры.